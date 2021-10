Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre de Newcastle interpelle… Kylian Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 15h15 par Th.B.

Ancien joueur de l’OM, Javier Manquillo aimerait évoluer avec une star du PSG. Aujourd’hui à Newcastle, qui est passé sous pavillon saoudien, le latéral espagnol s’est laissé prendre au jeu du mercato en avouant rêver de voir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland débarquer chez les Magpies.

Ayant évolué le temps d’une saison à l’OM, Javier Manquillo (27 ans) a se frotter au PSG de l’ère QSI. Cependant, étant passé en Ligue 1 de 2015 à 2016, le latéral droit espagnol n’a pas pu se frotter à Kylian Mbappé. Et alors que l’avenir du champion du monde tricolore s’écrit en pointillés au PSG, son contrat ne courant que jusqu’en juin 2022, Manquillo accueillerait volontiers Mbappé à Newcastle, passé sous pavillon saoudien le 7 octobre dernier.

« Je choisirais (Kylian) Mbappé et (Erling) Haaland »