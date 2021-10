Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fait une annonce inquiétante après les débuts de Lionel Messi…

Publié le 21 octobre 2021 à 1h15 par B.C.

Malgré son doublé face à Leipzig (3-2) ce mardi soir, Lionel Messi n’a pas convaincu Daniel Riolo, journaliste à RMC.

Recruté cet été par le PSG, Lionel Messi poursuit son intégration dans le capitale. Bien qu’il ne soit pas encore impressionnant sous ses nouvelles couleurs, l’Argentin s’est déjà montré décisif dans la campagne européenne du club parisien, avec un but contre Manchester City (2-0) puis un doublé face à Leipzig (3-2). Un bilan qui ne séduit toutefois pas encore Daniel Riolo. Présent dans l’ After Foot après la victoire du PSG, le journaliste de RMC reste perplexe face aux prestations du sextuple Ballon d’Or.

« Messi ne fait pas grand-chose »