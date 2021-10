Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a un boulevard dans ce dossier colossal !

Publié le 20 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

Le Real Madrid aurait ciblé Youri Tielemans, qui aurait refusé la dernière offre de prolongation transmise par Leicester.

A la recherche d’un milieu de terrain, le Real Madrid aurait ciblé un joueur de Premier League. Selon les informations de 90min , le club espagnol aurait activé la piste menant à Youri Tielemans, sous contrat jusqu’en 2023 avec Leicester. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, l’international belge était resté évasif : « Il n’y a rien de nouveau. Je suis ouvert à tout. Le mercato vient de se terminer, mais je veux garder autant d’options que possible. […] Il y a des discussions en cours – je ne dis pas que je vais resigner, je ne dis pas que je ne vais pas resigner. On verra . » Mais une tendance claire se dessine dans ce dossier Tielemans.

Tielemans refuse de prolonger son contrat