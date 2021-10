Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur le choix de Raiola avec Donnarumma !

Publié le 21 octobre 2021 à 0h45 par D.M.

Agent italien, Renzo Contratto a tenté de dédouaner Mino Raiola. Agent de Gianluigi Donnarumma, le représentant n'était pas parvenu à trouver d'accord avec le Milan AC et avait envoyé son joueur au PSG.

Gianluigi Donnarumma n’imaginait certainement pas quitter le Milan AC au bout de son contrat. « Il n'y a aucun problème, mon agent sait quoi faire et il en parlera avec le club. Je pense simplement à profiter de ce moment, qui, je l'espère, durera aussi longtemps que possible. Est-ce que j'ai envie de rester longtemps à Milan ? Bien sûr » déclarait le portier en novembre dernier. Mais finalement, son agent Mino Raiola n’est jamais parvenu à s’entendre avec les dirigeants italiens. Contraint de quitter le Milan AC, Donnarumma a filé au PSG. Alors que le choix du gardien a été longuement discuté, un agent italien s’est prononcé sur la position de Mino Raiola.

« Il est inutile d'entrer dans d'autres discussions ou de blâmer Raiola »