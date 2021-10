Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à prendre une décision retentissante pour Donnarumma ?

Publié le 20 octobre 2021 à 15h10 par Th.B.

Le PSG a recruté Gianluigi Donnarumma cet été, imposant donc une rude concurrence pour un poste de titulaire avec Keylor Navas au Paris Saint-Germain. La situation de l’Italien agacerait Mino Raiola. Un départ ne serait pas à écarter !

Gianluigi Donnarumma a débarqué au PSG à l’intersaison avec le statut d’agent libre en provenance du Milan AC. De quoi instaurer une concurrence inévitable avec Keylor Navas qui était jusqu’alors indiscutable dans les buts du PSG. Et depuis le début de saison, le gardien costaricien doit partager son temps de jeu avec la nouvelle recrue et nouveau champion d’Europe avec la Squadra Azzura . Après avoir enchaîné trois matchs en tant que titulaire au PSG, Donnarumma est resté sur le banc mardi soir lors de la réception du RB Leipzig au Parc des princes (3-2). Une situation qui commencerait à exaspérer Gianluigi Donnarumma et son entourage.

Raiola mécontent de la situation de Donnarumma, un départ possible ?