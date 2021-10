Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage très sur l’arrivée de Donnarumma en interne !

Publié le 20 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion pour attirer Gianluigi Donnarumma libre. Une choix salué par Denis Franchi, jeune gardien parisien.

En attirant Gianluigi Donnarumma cet été, le PSG a renforcé son poste de gardien de but pourtant déjà bien garni. Si Alphonse Areola ou Marcin Bulka ont été prêtés, mais ils sont encore nombreux à pouvoir garder les buts parisiens. Y compris le jeune Denis Franchi, gardien des U19 du PSG qui se réjouit de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma.

Franchi s'enflamme pour Donnarumma