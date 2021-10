Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti affiche une grande ambition pour son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 15h00 par Th.B.

Devenu indésirable au FC Barcelone alors qu’il fut un temps incontournable, Samuel Umtiti ne serait pas incité à aller voir ailleurs pour autant. Bien au contraire.

L’aventure blaugrana de Samuel Umtiti avait pourtant si bien commencée. De 2016, moment de son arrivée à 2018, moment de sa consécration avec l’Équipe de France au Mondial en Russie, celui qui est surnommé Big Sam était à son apogée et surtout intouchable au sein de la charnière centrale du FC Barcelone aux côtés de Gerard Piqué. Cependant, une blessure importante au genou a redistribué les cartes. Et depuis, Umtiti est plus perçu en interne comme étant un poids mort en raison de son salaire très important depuis sa prolongation en juin 2018. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’à l’été 2023, Samuel Umtiti compte bien aller au bout.

Samuel Umtiti est «sûr» de pouvoir honorer son contrat jusqu’à son terme au Barça !