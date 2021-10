Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un gros problème avec Samuel Umtiti ?

Publié le 9 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche à se séparer de Samuel Umtiti, pour Joan Laporta, cette mission pourrait bien être plus complexe que jamais.

Depuis le Mondial 2018, Samuel Umtiti enchaine les pépins physiques, étant en délicatesse avec son genou. Et alors que le Français n’arrive pas à revenir à son meilleur niveau, Ronald Koeman ne lui fait désormais plus confiance. Cela fait ainsi plusieurs mois que le FC Barcelone cherche à s’en séparer. En vain jusqu’à présent. Alors que Joan Laporta ne devrait pas lâcher dans les mois à venir pour trouver preneur, le départ d’Umtiti pourrait finalement n’intervenir qu’à l’été 2023, c’est-à-dire à la fin du contrat de l’ancien joueur de l’OL.

« Il devra peut-être attendre la fin de son contrat pour trouver un autre club »