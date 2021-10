Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste risque de s’envoler pour la succession de Koeman !

Publié le 8 octobre 2021 à 23h30 par Th.B.

Bien qu’il ne semble plus être un prétendant sérieux au niveau de la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone, Antonio Conte a été lié au Barça ces dernières semaines. Néanmoins, en cas de revirement de situation, l’option Conte pourrait se volatiliser à cause de Newcastle.

Certes, Joan Laporta a pris la décision samedi dernier de conserver Ronald Koeman qui semblait pourtant être sur la sellette et à deux doigts d’être licencié par le président du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Koeman aurait à présent de fortes chances d’honorer son contrat jusqu’à son terme et ce, même si les résultats ne suivaient pas comme le président Laporta l’a fait entendre. Et pour ce qui est de sa succession, plusieurs noms reviennent avec insistance, de Roberto Martinez à Xavi Hernandez en passant par Luis Enrique ou encore Antonio Conte. Sans club depuis son départ de l’Inter en fin de saison dernière, Conte a été proche de rejoindre le Real Madrid ou encore Tottenham. Néanmoins, il se pourrait qu’il ait une autre option.

Antonio Conte dans le viseur de Newcastle, mais…