Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman... Les confidences de Laporta sur la situation du Barça !

Publié le 8 octobre 2021 à 13h30 par La rédaction

Sur le banc du Barça, Ronald Koeman semblerait être plus que jamais discuté. Le club culé enchaîne en effet les mauvais résultats en ce début de saison. Alors qu'un retour de la légende Xavi, cette fois-ci en tant qu'entraîneur des Blaugrana, prend de l'ampleur, Joan Laporta a lui renouvelé sa confiance envers Koeman.

Le FC Barcelone poursuit sa crise sur tous les plans. Cet été, la situation économique du club culé a obligé Joan Laporta a prendre des décisions difficiles, notamment en ne renouvelant pas le contrat de Lionel Messi, parti au PSG. Depuis le début de la saison, le Barça est également à la peine sur les terrains. En Liga, les Blaugrana sont à une triste 9ème place, avec seulement 3 victoires en 7 matchs. Du côté de la Ligue des champions, le bilan n'est guère mieux pour Ronald Koeman, avec 2 défaites en autant de rencontres. Par conséquent, l'avenir du technicien néerlandais est grandement remis en question. Pour autant, Joan Laporta miserait toujours sur Koeman...

Laporta renouvelle sa confiance envers Koeman

Avant la trêve internationale le 2 octobre dernier, le FC Barcelone s'est incliné sur le terrain de l'Atlético de Madrid (2-0), pour le compte de la 8ème journée de la Liga. Malgré cette nouvelle défaite, Joan Laporta a pris la défense de Ronald Koeman ce vendredi, au micro de la RAC1 : « Tous les Culés et Koeman lui-même, étaient découragés. Et en tant que président, vous pensez à la meilleure solution et je dois tout évaluer. Et moi, après avoir écouté mes personnes de confiance, j'en arrive à la conclusion que je dois agir comme je l'ai fait avec Rijkaard. Il mérite la confiance. Tout d'abord, c'est un Culé qui aime le Barça et en lui parlant, on le sent. Alors il est une légende du Barça. Plus encore : il est arrivé dans une situation de crise sportive et institutionnelle. Ce que je voulais savoir, c'était s'il faisait confiance à cette équipe. Faites-vous confiance à cette équipe, lui ai-je demandé. Et il a dit, bien sûr, mais je dois faire revenir les joueurs blessés. J'ai vu un homme qui voulait continuer. » Par la suite, Joan Laporta a affirmé avoir confiance en la tactique de son technicien néerlandais au cours de ce même entretien : « Quand Koeman me l'a expliqué, je l'ai compris. Nous avons tous notre façon idéale de jouer mais je ne peux pas discuter avec les professionnels sur les questions techniques. J'ai toujours respecté les professionnels. Ça m'est arrivé avec Rijkaard et Pep. Parfois, je lui donnais des avis et il débattait avec moi de concepts techniques. Et c'est le premier qui veut commencer à gagner. Je pense que nous serions injustes si nous ne lui donnions pas cette opportunité. »

Pour l'heure, aucune succession n'est envisagée