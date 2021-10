Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opportunité à saisir pour Donny van de Beek ?

Publié le 8 octobre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ambitionne toujours de renforcer son milieu de terrain, le club catalan pourrait profiter de l’opportunité marché Dont van de Beek.

Le milieu de terrain avait été identifié comme l’un des secteurs à renforcer par le FC Barcelone cet été. Dans cette optique, le club catalan avait avancé dans l’optique de recruter Georginio Wijnaldum avant que le PSG ne parvienne finalement à arracher sa signature sur le fil. Le Barça s’est donc retrouvé bredouille, et ce d’autant plus qu’aucune opportunité ne s’est présentée par la suite. Le chantier a donc été reporté à cet hiver, Ronald Koeman insistant toujours autant pour qu’un milieu supplémentaire rejoigne son effectif.

Ronald Koeman connait bien Donny van de Beek