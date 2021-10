Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va revenir à la charge pour un international français !

Publié le 8 octobre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait renforcer son milieu de terrain, le club catalan pourrait ainsi revenir à la charge dans le dossier Tanguy Ndombélé.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction et doit ainsi se renforcer à quasiment chaque ligne. Le milieu de terrain est évidemment conservé, et ce d’autant plus après l’arrivée avortée de Georginio Wijnaldum cet été l’international néerlandais ayant finalement opté our le Paris Saint-Germain alors que son arrivée au Barça était quasiment bouclée. En conséquence, le chantier du renforcement du milieu de terrain a été repoussé à cet hiver au plus tôt. Et dans cette optique, le FC Barcelone serait prêt à réactiver son intérêt pour Tanguy Ndombélé après avoir déjà sondé la piste au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts.

Tanguy Ndombélé revient dans les petits papiers du Barça