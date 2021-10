Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour ce crack du Barça !

Publié le 8 octobre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Gavi, tout indique que Leonardo risque de devoir tirer un trait sur le milieu espagnol de 17 ans.

Si le début de saison du FC Barcelone n’est pas des plus satisfaisants, il y a néanmoins quelques points positifs à en retirer. Et c’est notamment le cas de la montée en puissance de Gavi. Le jeune milieu de 17 ans parvient à réaliser des performances pour le moins prometteuses qui ont connut Luis Enrique à le convoquer avec La Roja . Cependant, cela aurait également attiré les regards d’écuries européennes, à commencer par celui du PSG si l’on en croit les informations dévoilées par El Nacional ce jeudi.

Gavi veut s’imposer au FC Barcelone