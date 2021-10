Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Laporta sur ces dossiers chauds du Barça !

Publié le 8 octobre 2021 à 12h00 par T.M.

Pour construire le FC Barcelone de demain, Joan Laporta souhaite fixer l’avenir de nombreuses pépites. Des prolongations évoquées ce vendredi par le président blaugrana.

Suite au départ de Lionel Messi, le FC Barcelone repart de zéro. Joan Laporta doit reconstruire sur un véritable champ de ruines et pour entamer cette nouvelle ère, le président blaugrana compte s’appuyer sur la jeunesse barcelonaise, qui s’annonce très prometteuse. Ainsi, le renouveau du Barça passera notamment par Pedri, Ansu Fati ou encore le dernier joyau en date, Gavi. Des joueurs que le FC Barcelone tente actuellement de tous prolonger afin de s’assurer un avenir radieux.

« La semaine qui arrive, je suis confiant pour pouvoir donner une bonne nouvelle »