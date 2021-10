Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare un coup à 500M€ pour plomber Leonardo !

Publié le 7 octobre 2021 à 16h15 par B.C.

Alors que le PSG suivrait de près la progression de Gavi, le FC Barcelone souhaiterait rapidement blinder sa jeune pépite.

À 17 ans, Gavi impressionne déjà au FC Barcelone au point d’avoir été appelé par Luis Enrique pour disputer le Final 4 de la Ligue des Nations. Le sélectionneur de la Roja n’a d’ailleurs pas hésité à aligner d’entrée le milieu offensif du Barça face à l’Italie (2-1) ce mercredi, et ce dernier s’est fait remarquer sur la pelouse de San Siro. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Gavi susciterait déjà l’intérêt de plusieurs cadors européens, et notamment du PSG à en croire les informations d’ El Nacional , incitant Joan Laporta à s’activer pour espérer conserver sa pépite.

Une clause à 500M€ dans le contrat de Gavi ?

En effet, le FC Barcelone pourrait rapidement être dépassé dans le dossier Gavi puisque ce dernier disposerait d’une clause libératoire de 50M€ pour partir avant le mois de juin 2023. Joan Laporta aurait donc prévu de passer à l’action rapidement pour prolonger Gavi, et inclure dans son contrat une nouvelle clause de 500M€ afin de repousser les prétendants. Alors que le milieu espagnol a fêté ses 17 ans en août, le Barça n'a toutefois pas l'autorisation de le prolonger pour plus de trois saisons et pourrait ainsi glisser une autre clause lui permettant de renouveler son bail unilatéralement dans plusieurs années, comme celle figurant dans le contrat d’Ansu Fati. Affaire à suivre.