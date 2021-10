Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a fait une énorme annonce sur Haaland !

Publié le 7 octobre 2021 à 11h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir le Barça se mettre en travers de sa route. En effet, Joan Laporta aurait annoncé en interne qu'il comptait s'offrir les services d'Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d'un départ libre et gratuit du PSG. Dans cette optique, Leonardo a déjà prévu le coup pour remplacer potentiellement son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour assurer l'éventuelle succession de Kylian Mbappé à Paris. Toutefois, Leonardo pourrait voir le Barça lui couper l'herbe sous le pied.

« Laporta a dit à certaines personnes que l'objectif était de recruter Haaland»