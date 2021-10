Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Sergio Ramos réglait la succession de Kylian Mbappé ?

Publié le 7 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait s’en aller l’été prochain, le PSG devra alors le remplacer en attaque. Et pour cela, Sergio Ramos pourrait bien jouer un rôle décisif.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a finalement fait le choix de conserver Kylian Mbappé, refusant les différentes propositions du Real Madrid. Un choix fort, mais également risqué puisque le club de la capitale s’expose au risque de perdre gratuitement son joyau dans un an. Et un départ libre de Mbappé est une réelle possibilité. Alors que cela serait une grosse perte pour le PSG, Leonardo devra tâcher de remplacer au mieux le champion du monde. Et la question de la succession de Kylian Mbappé revient déjà souvent sur la table…

Un échange Ramos-Martial ?