Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Pochettino sur l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 7 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis à un départ libre l’été prochain. Mais Mauricio Pochettino y croit encore dans ce feuilleton…

Mercredi, dans les colonnes de L’Equipe , Kylian Mbappé a jeté un nouveau froid sur son avenir au PSG en indiquant qu’une prolongation de son contrat n’était absolument pas d’actualité : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." », a indiqué Mbappé. La messe semble donc déjà dite dans ce dossier, et pourtant…

« Mbappé, c’est le présent et le futur »