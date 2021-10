Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 12h45 par D.M.

Cela ne fait aucun doute, le Real Madrid tentera de mettre enfin la main sur Kylian Mbappé en 2022. Le club espagnol s'estime suffisamment armé financièrement pour réaliser cette opération.

C’était un secret de polichinelle, mais le principal intéressé a confirmé les nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Au cœur de l’actualité durant le dernier mercato estival, Kylian Mbappé a confirmé qu’il souhaitait quitter le PSG l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid. « Moi, ma position a été claire. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt (…) Je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real » a-t-il indiqué dans un entretien accordé à L’Equipe . Des déclarations accueillies favorablement du côté de la formation espagnole, qui prévoir de passer à l’offensive dans les prochains mois. « Il y aura des nouvelles au sujet de Mbappé l'année prochaine. Pas le 1er ni le 2 janvier, mais dans le courant de l'année. Et tout cela se fera toujours dans le respect du Paris Saint-Germain » a confié un proche de Florentino Perez.

Le Real Madrid a les reins suffisamment solides pour assumer l'opération Mbappé