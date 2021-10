Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de la presse espagnole sur la sortie fracassante de Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 11h45 par B.C.

Cette semaine, Kylian Mbappé a livré ses vérités concernant son départ avorté vers le Real Madrid. Une prise de parole dont serait à l’origine plusieurs de ses proches, souhaitant voir l’attaquant prolonger son contrat avec le PSG.

Critiqué par les supporters du PSG pour son mutisme, Kylian Mbappé a décidé de se confier longuement en ce début de semaine pour revenir sur son été agité. L’attaquant français a reconnu sa volonté de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival et jette clairement un froid sur son avenir dans la capitale. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer », a notamment confié Mbappé à L’Équipe . Pour autant, rien ne serait encore acté dans ce dossier, puisque certains membres de l’entourage du champion du monde tricolore pousseraient en interne pour le convaincre de prolonger à en croire certains échos en Espagne.

L’entourage de Mbappé lui a conseillé de parler