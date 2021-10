Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour Robert Lewandowski…

Publié le 6 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat de Robert Lewandowski, le club bavarois n’aurait enregistré aucun progrès à ce sujet. De quoi faire les affaires du PSG.

Le PSG pourrait bel et bien devoir tourner la page Kylian Mbappé au vu des déclarations de l’attaquant du Paris Saint-Germain dans L’Équipe et RMC Sport ces dernières heures. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant du PSG a clairement fait savoir qu’il se rapprochait plus d’un départ libre de tout contrat l’été prochain que d’une prolongation au club de la capitale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, Robert Lewandowski était une option prise en considération par les dirigeants du PSG en cas de transfert de Kylian Mbappé. Et elle le serait toujours selon Sport BILD.

Pas d’avancée avec le Bayern pour une prolongation

D’ailleurs, et bien que le Bayern Munich souhaiterait s’entendre avec Robert Lewandowski et son entourage afin de rallonger son contrat courant jusqu’en juin 2023, le champion d’Allemagne ne serait pour le moment pas parvenu à concrètement avancer avec son agent Pini Zahavi au niveau d’une prolongation. Toutes les options resteraient plausibles pour Lewandowski à ce jour et donc, une arrivée au PSG…