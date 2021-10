Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Thomas Tuchel donne le ton pour son avenir !

Publié le 5 octobre 2021 à 23h15 par Th.B.

Bien que le PSG s’intéresse à Antonio Rüdiger, l’Allemand s’est montré heureux de sa situation actuelle à Chelsea tout en révélant son honneur d'être courtisé par le Bayern Munich.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo semblerait être ouvert à l’idée de scruter le marché des agents libres à l’instar du dernier mercato. Outre les dossiers Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic, le directeur sportif du PSG s’intéresserait également à Antonio Rüdiger. Totalement relancé à Chelsea par Thomas Tuchel, l’international allemand dont le contrat chez les Blues expirera en juin prochain figurerait dans les petits papiers du Bayern Munich et du Real Madrid notamment. Pour ce qui est du Bayern, Rüdiger a évoqué cette option pour son avenir.

« Je me sens bien là où je suis maintenant, donc ça colle »