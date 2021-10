Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski, Haaland… Les plans du Qatar pour la succession de Mbappé sont révélés !

Publié le 6 octobre 2021 à 0h15 par B.C.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Kylian Mbappé a confirmé avoir voulu quitter le PSG lors du dernier mercato estival. De son côté, la direction parisienne avait étudié deux pistes en cas de départ de l’international français.

Après quatre années au PSG, Kylian Mbappé a voulu mettre fin à son aventure parisienne lors du dernier mercato estival. « Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait », s’est justifié Mbappé ce mardi, dans un entretien accordé à L’Équipe . Désireux de conserver sa jeune star, le PSG a malgré tout envisagé plusieurs scénarios comme vous l’a révélé le10sport.com en août dernier, une information confirmée ce mardi par le quotidien AS .

Le PSG a bien pensé à Haaland et Lewandowski