Mercato - PSG : Un transfert légendaire bouclé par le Qatar grâce à Mino Raiola ?

Publié le 5 octobre 2021 à 16h15 par B.C.

Si le PSG ne part pas favori dans le dossier Erling Haaland, Mino Raiola pourrait néanmoins permettre à Leonardo de parvenir à ses fins avec le Norvégien.

L’été prochain, Erling Haaland devra prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière. Une clause libératoire avoisinant 75M€ permettra en effet à l’international norvégien de quitter le Borussia Dortmund, et les options sont nombreuses pour son avenir. Comme révélé par le10sport.com, le PSG vise notamment Erling Haaland pour oublier Kylian Mbappé, en partance vers le Real Madrid, mais Florentino Pérez compte également mettre la main sur le phénomène du BVB. Ce dernier aurait d’ailleurs un faible pour le Real Madrid, mais Mino Raiola pourrait avoir un rôle déterminant sur le choix final d’Haaland.

L’avis de Raiola sera déterminant