Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Haaland a pris une décision fracassante !

Publié le 5 octobre 2021 à 15h15 par B.C.

Alors qu’il ne devrait pas manquer de prétendants l’été prochain, Erling Haaland afficherait une préférence pour son avenir.

« Rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer. » Interrogé par L’Équipe sur son avenir, Kylian Mbappé a jeté un froid sur la suite de son aventure au PSG. Une situation qui oblige le club de la capitale à se pencher dès maintenant sur sa succession, et comme révélé par le10sport.com, Erling Haaland figure en pole sur la short-list de Leonardo. Cependant, la concurrence s’annonce XXL dans ce dossier, puisque le Real Madrid envisage également de se positionner sur l’attaquant du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en 2024, et entre les deux clubs, ce dernier aurait déjà pris sa décision.

Avantage Real Madrid pour Haaland