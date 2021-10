Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche enfin toutes ses vérités sur le Real Madrid !

Publié le 5 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG pour prendre la direction du Real Madrid au cours du mercato estival, Kylian Mbappé a finalement été bloqué par Nasser Al-Khelaïfi. Et l’attaquant français s’explique enfin sur son choix porté vers l’Espagne et sur sa détermination à signer au club merengue…

Si le PSG a réussi à effectuer un recrutement pour le moins colossal avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, un autre feuilleton a bien failli plomber l’été du club de la capitale. Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes, a tout mis en œuvre pour être transféré au Real Madrid qui a fait parvenir plusieurs offres à la direction du PSG, mais le Qatar a fermé la porte dans ce dossier. Un risque majeur puisque Mbappé arrivera donc en fin de contrat en juin et pourrait donc s’en aller libre, mais l’ancien Monégasque semble avoir l’esprit pleinement tourné vers la capitale espagnole…

« Je ne serais parti que pour le Real »

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce lundi, Kylian Mbappé assure que son unique objectif de l’été était de rejoindre le Real Madrid s’il avait disposé d’un bon de sortie de la part du PSG : « Si je souhaitais partir uniquement pour le Real Madrid ? Bien sûr. Le Real a fait une offre (et même plusieurs, de 160 à 200 M€). Quand je dis qu'on a entendu plein de choses, je parle d'autre chose : on a dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, mais jamais de la vie. On a dit que je ne voulais pas parler à Leonardo, alors que c'est le président (Nasser al-Khelaïfi) qui voulait prendre le dossier en main. Moi, on me dit de parler avec le président, je ne vais pas lui dire non. On a dit que j'envisageais de foutre le bordel dans le vestiaire, aussi : pas du tout (…) Non, je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real », confie Mbappé sur sa détermination de signer au Real Madrid. En vain…

« Partir était la suite logique »