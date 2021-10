Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, le départ de Kylian Mbappé semble inévitable !

Publié le 5 octobre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Après son départ avorté du PSG pour le Real Madrid en fin de mercato estival, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence. L’attaquant français a lâché toutes ses vérités au sujet de ses envies de départ, et il laisse clairement entendre qu’il s’en ira gratuitement au terme de son contrat en juin prochain…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé a tout fait pour quitter le PSG et prendre la direction du Real Madrid en toute fin de mercato estival. Plusieurs offres avaient d’ailleurs été formulées par le club merengue , allant même jusqu’à 200M€ pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé, mais le PSG avait refusé de discuter en repoussant toutes ces propositions. Une véritable déception pour Mbappé comme il l’a confié ce lundi dans un large entretien accordé dans les colonnes de L’Equipe : « Si j’ai été déçu de rester au PSG ? Sur le coup, un peu. Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. Mais je suis vite passé à autre chose. Malheureusement je me suis blessé en sélection. Je suis rentré vite, j'ai eu le temps de faire le deuil de ce départ pendant qu'il n'y avait pas de match. Quand je suis revenu, j'ai à nouveau marqué et été performant », indique l’attaquant français. Mais de quoi sera fait son avenir l’été prochain au PSG ?

Mbappé laisse déjà entrevoir un départ…