Mercato - PSG : L’énorme aveu de Mbappé sur son été agité !

Publié le 5 octobre 2021 à 10h10 par Th.B.

Le PSG a résisté aux avances du Real Madrid lors de la dernière ligne droite du mercato estival au grand dam de Kylian Mbappé qui a avoué vouloir partir afin de connaître autre chose.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG ? C’est la grande question que les observateurs et les supporters du Paris Saint-Germain se sont posés à la toute fin du mercato estival. En effet, le Real Madrid a approché les décideurs du PSG avec une offre de transfert que l’institution parisienne a repoussée. De quoi pousser Mbappé à nourrir des regrets ? Comme il l’a expliqué à L’Équipe dans ses colonnes de ce mardi, Kylian Mbappé voulait plier bagage afin de vivre une nouvelle aventure.

« Je voulais découvrir quelque chose d’autre »