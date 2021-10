Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met les choses au clair sur un transfert au Real Madrid !

Publié le 5 octobre 2021 à 9h10 par Th.B.

Alors que certains cadors anglais se seraient positionnés sur le dossier Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG a fait savoir qu’il ne comptait quitter que pour le Real Madrid.

Au terme d’un mercato estival de folie qui a notamment vu Lionel Messi rejoindre le PSG et Cristiano Ronaldo effectuer son grand retour à Old Trafford à Manchester United, Kylian Mbappé aurait pu être la cerise sur le gâteau à la toute fin de la session des transferts. En effet, comme le directeur sportif Leonardo le révélait à RMC Sport à la fin du mois d’août, le Real Madrid aurait formulé une offre de transfert qui a été rejetée par les décideurs du PSG. Et bien que le Real Madrid semble avoir été confiant pour le transfert du champion du monde, Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Et alors que la presse anglaise a évoqué les options Liverpool et Manchester City, l’attaquant du PSG ne jurait que par le Real Madrid.

Mbappé ne voulait entendre parler que du Real Madrid !