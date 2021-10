Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé n'a pas du tout aimé la sortie de Leonardo !

Publié le 5 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Enfin sorti du silence, Kylian Mbappé reconnaît qu'il n'a pas apprécié une déclaration de Leonardo cet été.

Le 25 août dernier, Leonardo sortait du silence au sujet du feuilleton Mbappé après que le PSG a refusé l'offre du Real Madrid. Et le directeur sportif parisien affichait son agacement face au timing de ce dossier : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans ». Une sortie qui n'a visiblement pas plu du tout à Kylian Mbappé qui remet les pendules à l'heure.

«Je n'ai pas trop apprécié le fait de dire "oui, il vient la dernière semaine d'août..."»