Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert, Tapie... L'énorme anecdote de Gourvennec !

Publié le 5 octobre 2021 à 7h00 par A.M.

Après la victoire du LOSC contre l'OM, Jocelyn Gourvennec a raconté une anecdote au sujet de Bernard Tapie qui avait tenté de le recruter.

Joueur de l'OM durant la saison 1998-1999, Jocelyn Gourvennec n'a pas fait de cadeau à son ancien club puisque le LOSC, dont il est désormais l'entraîneur, s'est imposé face au club phocéen (2-0) dimanche. Mais après la rencontre, le natif de Brest a tenu à rendre hommage à Bernard Tapie, décédé dimanche à l'âge de 78 ans. Et bien qu'il n'était pas président lors du passage de Jocelyn Gourvennec à l'OM, Bernard Tapie a bien tenté de recruter le Breton lorsqu'il évoluait à Rennes. C'est le coach des Dogues lui-même qui raconte cette anecdote.

«Bernard Tapie voulait me faire jouer à l'OM»