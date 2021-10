Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Lewandowski, Leonardo peut continuer à rêver d’Haaland !

Publié le 5 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich semble être une option pour Erling Braut Haaland, le PSG n’aurait pas à craindre un mauvais coup du club bavarois dans la course à la signature de l’attaquant norvégien.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, Erling Braut Haaland est la priorité des dirigeants parisiens si Kylian Mbappé venait bel et bien à quitter libre de tout contrat le PSG à la prochaine intersaison. Cependant, et alors que sa clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund sera effective courant 2022, Erling Braut Haaland intéresserait les plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. En ce qui concerne le club bavarois, le PSG ne devrait pas s’attendre à une grande concurrence en raison de la présence de Robert Lewandowski au sein de l’effectif du Bayern.

Pour le Bayern, « cela semble difficile »