Mercato - PSG : Après Messi, quelle star doit absolument recruter Leonardo ?

Publié le 4 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. En parallèle, Leonardo aurait identifié plusieurs autres profils XXL, tels que Robert Lewandowski, Paul Pogba ou encore Mohamed Salah, pour 2022. Mais quelle est la star que le directeur sportif du PSG doit absolument recruter ? C'est notre sondage du jour.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes il y a peu, Leonardo prépare déjà son recrutement pour 2022. Sachant que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 1er juillet, le directeur sportif parisien a déjà déniché son potentiel successeur. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo veut miser sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Et s'il venait à échouer pour le buteur du Borussia Dortmund, le dirigeant du PSG compte se tourner vers Robert Lewandowski. Par ailleurs, Leonardo aurait d'autres noms en tête pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé, et notamment Mohamed Salah, Federico Chiesa ou encore Darwin Nunez. Et en plus de la succession de son numéro 7, le PSG travaillerait également sur d'autres dossiers, avec des noms tout aussi clinquants sur ses tablettes.

Haaland, Lewandowski... ou Pogba ?