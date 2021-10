Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski va rendre un grand service au Qatar !

Publié le 4 octobre 2021 à 15h10 par A.M.

Convoité par de nombreux clubs européens, Erling Haaland ne devrait toutefois pas rejoindre le Bayern Munich comme l'explique l'ancien joueur norvégien Jan Åge Fjørtoft, proche du clan Haaland.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait d'Erling Braut Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain et qui fait l'objet d'une cour assidue du Real Madrid. Toutefois, le club parisien ne sera pas seul sur ce dossier. Manchester City, qui cherche un buteur depuis de longs mois, et le Real Madrid, qui rêve d'associer Haaland et Mbappé, seront deux redoutables concurrents pour le PSG dans ce feuilleton.

«Si Haaland va au Bayern, Lewandowski sera en colère»