Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti sur le départ ?

Publié le 4 octobre 2021 à 15h00 par La rédaction

Malgré le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, la situation d'Isco n'aurait pas grandement évolué comparé à l'été dernier. De ce fait, l'Espagnol nourrirait toujours des envies de départ.

La saison dernière, Isco a vécu un véritable cauchemar. Entretenant des relations très tendues avec Zinédine Zidane, le milieu espagnol n’a été que peu utilisé. De ce fait, le joueur nourrissait des envies de départ cet été. Mais au final, avec l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, l’international de la Roja a décidé de rester. Isco avait un espoir de pouvoir remettre sa carrière sur de bons rails après un épisode difficile chez les Merengue . Mais trois mois plus tard, la situation n’aurait pas grandement changé comparé à la saison dernière.

Isco nourrirait toujours des envies de départ