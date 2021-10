Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le coup de gueule de Carlo Ancelotti !

Publié le 3 octobre 2021 à 23h20 par La rédaction

Le Real Madrid s'est incliné pour la première fois en Liga cette saison sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-1). Carlo Ancelotti n'a pas caché sa frustration après la rencontre.