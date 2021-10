Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme sortie de Benzema sur le Ballon d'Or !

Publié le 2 octobre 2021 à 16h10 par A.D.

Alors qu'il porte à bout de bras le Real Madrid depuis plusieurs mois, Karim Benzema rêve de Ballon d'Or. Et comme il l'a souligné lui-même, les chances d'obtenir le Graal sont désormais plus grandes, maintenant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont un peu levé le pied.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Karim Benzema est monté en puissance au fil des saisons. Dans l'ombre de Cristiano Ronaldo jusqu'à son départ vers la Juventus à l'été 2018, le buteur français est ensuite devenu le grand leader du club merengue. Actuel vice-capitaine de la Maison-Blanche , Karim Benzema enchaine les performances XXL et porte littéralement le Real Madrid depuis plusieurs mois. Ce qui lui a, en partie, valu son retour en équipe de France, plus de cinq après sa dernière sélection. Mais cela sera-t-il suffisamment pour remporter le Ballon d'Or ? Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Karim Benzema s'est prononcé.

«On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition, mais...»