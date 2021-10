Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema revient sur l'échec des Bleus à l'Euro

2 octobre 2021

Eliminée en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse, l'équipe de France a déçu. Et Karim Benzema confirme que les Bleus auraient du faire mieux.