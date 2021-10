Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps monte au créneau pour Benzema et le Ballon d’or !

Publié le 1 octobre 2021 à 19h00 par Th.B.

Didier Deschamps a été interrogé sur les chances de Karim Benzema concernant le Ballon d’or de 2021. Et d’après le sélectionneur de l’Équipe de France, l’attaquant du Real Madrid doit en être le lauréat.

Et si Karim Benzema succédait à Lionel Messi en devenant le nouveau Ballon d’or France Football ? En raison de la crise sanitaire et pandémie mondiale du Covid-19, il n’y a pas eu de lauréat pour l’année civile 2020. Et en 2021, l’attaquant du Real Madrid a montré toute sa classe que ce soit avec les Merengue ou l’Équipe de France à l’Euro où il a inscrit 4 buts en autant de rencontres. Au même titre que Robert Lewandowski, Benzema semble être le favori de cette édition du Ballon d’or. Et pour Didier Deschamps, Benzema est un véritable candidat à la récompense finale.

Deschamps estime que Benzema mérite le Ballon d’or !