Real Madrid - Malaise : Le message fort d’Ancelotti pour Eden Hazard !

Publié le 30 septembre 2021 à 7h30 par T.M.

Alors qu’Eden Hazard n’y arrive toujours pas avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti ne lâche pas l’international belge.

En 2019, le Real Madrid n’a pas hésité à lâcher plus de 100M€ pour recruter Eden Hazard alors à Chelsea. Arrivé chez les Merengue pour faire oublier Cristiano Ronaldo, le Belge avait une énorme pression et jusqu’à présent, il n’a toujours pas répondu aux attentes. En effet, Hazard a dû faire avec de nombreux pépins physiques et quand il était sur le terrain, cela n’était clairement cela. Néanmoins, à Madrid, Carlo Ancelotti refuse perdre espoir à propos de son numéro 7, réitérant son soutien après le dernier match de l’ancien du LOSC.

Le déclic pour Hazard ?