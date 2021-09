Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema prochain Ballon d'or ? La réponse de Carlo Ancelotti !

Publié le 24 septembre 2021 à 21h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Karim Benzema est un candidat sérieux pour remporter le prochain Ballon d'or. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur les prestations de son joueur.

Auteur de huit buts en six matches de championnat cette saison, Karim Benzema est l’un des hommes forts du Real Madrid. L’attaquant français est, aujourd’hui, devenu un élément indispensable et réalise de grandes prestations. A tel point que la presse espagnole le place parmi les favoris pour le prochain Ballon d’or. Benzema s’était d’ailleurs prononcé en septembre dernier sur ce trophée : « Le Ballon d'Or fait rêver chaque joueur, mais le plus important reste ce que vous gagnez avec l'équipe. J'apprécie le fait de pouvoir aider mon club à remporter des titres. Je veux toujours montrer que je mérite d'évoluer au plus haut niveau. Après, c'est vrai que le Ballon d'Or est convoité par tous les joueurs, et par moi évidemment. »

« Il doit être sur la liste des joueurs qui peuvent le gagner »