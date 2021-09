Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce terrible aveu d’Eden Hazard en coulisses !

Publié le 18 septembre 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il est encore loin de montrer tout ce qu’il sait faire au Real Madrid, Eden Hazard serait conscient qu’il n’est pas en mesure d’évoluer à son meilleur niveau actuellement.

Arrivé il y a deux ans en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’a toujours pas réussi à s’imposer au Real Madrid. Et pour cause, freiné par des blessures et auteurs de performances décevantes, l’international belge n’a jamais réussi à montrer son meilleur visage sur la durée chez les Merengue . Cependant, et malgré certaines rumeurs de départ, l’ancien attaquant du LOSC est toujours présent dans l’effectif madrilène pour y disputer une troisième saison.

Eden Hazard estime avoir besoin de temps