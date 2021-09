Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 17 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a retrouvé l’équipe de France cet été après six ans d’absence, Karim Benzema a été récompensé de son brillant parcours avec le Real Madrid. Et Samir Nasri affiche un souhait fort pour son ancien coéquipier…

« Toutes ces années, j’ai travaillé pour espérer revenir un jour en équipe de France. Quand j’ai été rappelé, j’ai pensé à ma famille, à mes amis, à mon club », confiait récemment Karim Benzema dans un entretien accordé au Progrès sur son grand retour en équipe de France qui a fait couler beaucoup d’encre avant l’Euro cet été. Le buteur français du Real Madrid, qui affiche l’un des plus beaux palmarès du football français, a donc réussi à mettre de côté ses différends avec Didier Deschamps contrairement à son ancien compère de la génération 87, Samir Nasri. Et ce dernier a malgré tout fait passer un message à Benzema…

« Je lui souhaite de gagner un trophée avec l’équipe de France »