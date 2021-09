Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Vinicius enterre la polémique Benzema

14 septembre 2021

La saison passée, les propos virulents de Mendy et Benzema à l'encontre de Vinicius avait créé un malaise au sein du vestiaire madrilène. Mais le Brésilien a tenu à enterrer la hache de guerre. Le joueur du Real Madrid a même rendu hommage à son glorieux aîné.

Le match entre le Real Madrid et le Borussia Monchendgladbach en octobre 2020 n’avait à priori rien de décisif dans la saison, puisqu’il s’agissait d’un match de poule de la Ligue des Champions. Mais la polémique née à la mi temps de cette rencontre a sans doute laissé des traces dans la saison du Real Madrid . A la mi-temps, mais filmé par les caméras de télévision, Karim Benzema s’est adressé à Ferland Mendy en l’apostrophant sur Vinicius : « Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous »

Vinicius n'en veut pas à Benzema