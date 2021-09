Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cette énorme bombe sur le retour de Benzema en équipe de France !

Publié le 14 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Selon le journaliste Romain Molina, Emmanuel Macron serait derrière le retour de Karim Benzema en équipe de France. Le Président de la République serait intervenu dans ce dossier.

En mai dernier, Didier Deschamps décidait de convoquer Karim Benzema en équipe de France, près de six ans après sa dernière sélection. Une décision sur laquelle était revenue le sélectionneur avant l’Euro : « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin » . Mais en réalité, c’est bien le Président de la République qui serait derrière le retour de Karim Benzema chez les Bleus.

Macron derrière le retour de Benzema ?