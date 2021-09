Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le retour de Benzema en équipe de France au cœur d'un gros malaise ?

Publié le 10 septembre 2021 à 13h00 par A.M.

Alors que Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema en équipe de France, la situation préoccupe la presse espagnole qui s'inquiète pour le Real Madrid.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Juste avant l'Euro, Didier Deschamps a annoncé le retour de Karim Benzema en équipe de France. Ecarté depuis octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid a donc fait un retour qui semblait impensable tant Didier Deschamps serait sélectionneur. Et pourtant, l'ancien Lyonnais a bien disputé l'Euro avec les Bleus et son retour semble s'inscrire sur la durée puisqu'il était encore présent dans la dernière liste pour les trois matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. Et cette situation inquiète du côté de l'Espagne.

La presse espagnole s'inquiète de l'enchaînement des matches