Real Madrid - Malaise : L'annonce forte d'Eden Hazard sur son calvaire !

Publié le 6 septembre 2021 à 14h00 par A.D.

Depuis sa signature au Real Madrid, Eden Hazard vit une véritable descente aux enfers. Alors qu'il aperçoit le bout du tunnel, l'international belge a envoyé un message fort.

Alors qu'il brillait à Chelsea, Eden Hazard a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 115M€ pour l'arracher aux Blues . Toutefois, cet investissement est encore loin de porter ses fruits aujourd'hui. Peu épargné par les pépins physiques, Eden Hazard a vécu des débuts plus que difficiles au Real Madrid. En effet, l'international belge ne parvient pas à enchainer les matchs et à évoluer à son plus haut niveau. Une situation qui aurait d'ailleurs pu provoquer son départ lors des dernières fenêtres de transferts. Alors qu'il a fait forte impression face à la République Tchèque ce dimanche, Eden Hazard s'est livré sur son calvaire.

«Si j'enchaine les matchs, je vais m'en sortir»