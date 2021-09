Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cette grande déclaration sur le retour au premier plan d’Hazard !

Publié le 5 septembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors qu’Eden Hazard a effectué une véritable traversée du désert depuis son arrivée au Real Madrid en raison de ses pépins physiques, Roberto Martinez n’a pas manqué de rappeler que le Belge remontait considérablement la pente depuis quelques semaines.

Depuis l’été 2019 et le transfert de ses rêves au Real Madrid en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’a jamais pu retrouver sa forme d’antan chez les Blues et à ses débuts au LOSC. En effet, en l’espace de deux saisons, le numéro 7 du Real Madrid a enchaîné les blessures sans jamais être délaissé par les pépins physiques. Résultat ? Il a été question d’une inclusion dans l’opération Kylian Mbappé ces derniers mois afin d’amadouer le PSG et plus récemment d’un départ en prêt à la Juventus afin qu’il comble le vide laissé par le choix de Cristiano Ronaldo de quitter le club turinois et de retrouver Manchester United. Récemment invité à s’exprimer sur sa situation au Real Madrid, Eden Hazard n’y est pas allé par quatre chemins en faisant passer le message suivant. « Ce n'est pas vrai que je ne suis pas heureux au Real Madrid. Je suis très heureux au club et vous savez déjà qu'un joueur est heureux quand il joue et marque. Je n'ai pas beaucoup joué ni J'ai marqué. Ça n'influence pas mon affection pour le club. Je suis heureux à Madrid, j'aime la vie que j'y mène ». Mais qu’en est-il de sa situation physique et musculaire ?

Eden Hazard déterminé à prouver sa valeur aux dirigeants et supporters du Real Madrid

Dans le cadre de la trêve internationale et du rassemblement des Diables Rouges , Eden Hazard a récemment livré une interview à Het Laatste Nieuws en mettant le point sur sa traversée du désert depuis sa venue au Real Madrid. « J’ai signé cinq ans au Real (ndlr Madrid). Mes deux premières années, ça n’a pas été parce qu’il y a eu des blessures etc. Et je me dis que j’ai encore quand même trois ans pour me montrer. J’espère que ça va aller, j’espère que je vais me lever le matin, aller à l’entraînement en disant « woah je me sens bien ». Pour les matchs, je vais enchaîner, jouer, je n’attends que ça. Pour montrer à tout le monde parce qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent pour moi, que je peux et que je dois leur montrer quelque chose ».

Le retour au premier plan ? Hazard et Martinez y croient !