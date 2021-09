Foot - Real Madrid

Real Madrid : Mbappé, Griezmann... Benzema lâche ses vérités sur son retour en Bleus !

Publié le 5 septembre 2021 à 13h30 par A.M.

De retour en équipe de France juste avant l'Euro, après quasiment six après sa dernière sélection, Karim Benzema arrive toutefois dans une période compliquée pour les Bleus d'autant plus que son trio avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne donne pas entière satisfaction. Mais l'ancien Lyonnais se montre optimiste.

Son retour a fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, après six ans d'absence, Karim Benzema a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps afin de disputer l'Euro. Rapidement l'euphorie a gagné les rangs français notamment en prévision de l'association entre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema sur le front de l'attaque. Un trio qui a mis l'Europe en alerte sur le papier, mais qui n'a finalement fait peur à personne sur le terrain. En effet, bien que l'attaquant du Real Madrid ait réussi son Euro d'un point de vue individuel avec ses quatre réalisations, collectivement parlant, ce fut moins prolifique. Le trio qui devait porter l'équipe de France peine à tourner à plein régime et cela ne va toujours pas mieux puisque les Bleus ont enchaîné cinq matches sans victoire, une première dans l'histoire du football français.

Benzema monte au créneau pour son trio avec Mbappé et Griezmann