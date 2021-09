Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Racisme, insultes… L’énorme coup de gueule de Bale !

Publié le 4 septembre 2021 à 20h30 par La rédaction

Le 2 août, l’équipe nationale d’Angleterre affrontait la Hongrie. Lors de ce match, des supporters hongrois se sont rendus coupables de cris racistes. Gareth Bale se livre sur ces incidents et tape du poing sur la table.

Le match Hongrie-Angleterre du 2 août a connu de tristes évènements. Si la soirée se déroulait bien pour les hommes de Gareth Southgate, ayant remporté le match 4-0, des cris et insultes racistes ont fusé des tribunes de la Puskas Arena. La cible était l’un des buteurs du soir : Raheem Sterling. Juste après avoir inscrit le premier but de son équipe à la 55ème minute, l’attaquant de Manchester City a été visé par des insultes racistes, accompagnées de jets de gobelets. Jude Bellingham a également été visé. Peu après les faits, Gareth Bale s’est exprimé à ce sujet.

Bale demande de la fermeté

Le capitaine Gallois s’est livré sur les évènements, dans des propos relayés par RMC Sport : « La chose la plus simple, c’est d’interdire les supporters de stade et s’ils continuent à le faire de manière répétée, ce qui semble être le cas, alors vous bannissez le pays de la compétition. C’est peut-être la meilleure chose à faire : se débarrasser d’eux, leur donner une suspension et j’espère qu’ils apprendront leur leçon de cette façon. » Gareth Bale fait allusion aux différents épisodes de racisme de la part des supporters hongrois. Lors de l’EURO 2020, ils s’étaient déjà fait remarquer pour des insultes racistes, pendant les matches face au Portugal ou à la France.

Les doutes de Bale sur les enquêtes